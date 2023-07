Basel: Die erste Frau war nicht alleine, der zweiten folgte er ins Treppenhaus

Ein 25-jähriger Asylbewerber soll am 30. Oktober eine junge Frau im Treppenhaus ihrer Wohnliegenschaft vergewaltigt haben. In der gleichen Nacht belästigte der Mann, der erst zwei Tage vorher in die Schweiz kam, schon eine andere Frau.

In der Landskronstrasse wurde am 30. Oktober 2022 eine junge Frau von einem Unbekannten vergewaltigt. Der Täter folgte der 25-Jährigen in den Hauseingang, als diese die Tür zum Mehrfamilienhaus aufschloss, in dem sie wohnte. Er soll sie in der Folge ins Treppenhaus gestossen haben, wo es zur Vergewaltigung kam. Eine Nachbarin hörte die Schreie im Treppenhaus und machte das Licht im Gang an. So vertrieb sie den Täter. Danach kümmerte sie sich um das Opfer.

Darum gehts Ende Oktober hat ein junger Mann in Basel eine Frau im Treppenhaus eines Wohnhauses vergewaltigt.

Der Beschuldigte reiste erst zwei Tage vor der Tat in die Schweiz ein, wo er Asyl beantragte.

In der Tatnacht hatte er bereits eine andere Frau belästigt, wie aus der Anklage hervorgeht.

Die Tat erschütterte die Stadt. Ein 25-jähriger Mann vergewaltigte in den Morgenstunden des 30. Oktober 2022 eine junge Frau in einem Hauseingang in der Landskronstrasse. Eine Nachbarin trieb den Täter in die Flucht, als sie das Licht im Gang anmachte. Sie war zuvor durch die Schreie im Treppenhaus erwacht.

«Ich wusste zunächst nicht, was ich machen soll. Ihre Schreie waren so schrill, da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist», erzählte die Nachbarin der 20-Minuten-Reporterin später. Sie sei im Bett gelegen und habe gehört, wie die Schreie teilweise unterdrückt wurden. «Als würde ihr jemand die Hand vor den Mund halten.» In dem Moment sei ihr klar geworden, dass sie etwas unternehmen müsse. «Ich wusste nicht, was ich bewirken kann. Doch ich dachte mir, das Mindeste, was ich tun kann, ist, Präsenz zu zeigen.»

«Äusserst brutal und rücksichtslos»

Jetzt liegt die Anklage gegen den mutmasslichen Vergewaltiger vor. Am Donnerstag wird ihm in Basel der Prozess gemacht. Die Anklage schildert, wie der 25-Jährige der Frau zunächst gefolgt war und sie vor dem Hauseingang auf Französisch angesprochen hatte. Obwohl sie ihn dezidiert abwies und ihm die Tür vor der Nase zudrücken wollte, verschaffte er sich gegen ihren Willen Zutritt zum Haus. Danach schildert die Anklage der Staatsanwaltschaft einen «äusserst brutalen, gewalttätigen und rücksichtslosen Angriff». Die Schreie der Frau versuchte er, während der Vergewaltigung mit seiner Hand zu ersticken.

Das rechtsmedizinische Gutachten hat eindeutige und auch gravierende Verletzungen bei der Frau festgestellt, wie aus der Anklage weiter hervorgeht.

Der Beschuldigte raubte der Frau auch das Mobiltelefon, an dem auch ihre Bankkarte festgemacht war. Damit tätigte er in den Stunden danach diverse Kleineinkäufe. Mutmasslich kam ihm die Polizei so auf die Schliche, die ihn fünf Tage später festnehmen konnte.

Zurückweisung interessierte ihn nicht

Der junge Algerier kam erst zwei Tage vor der Tat in die Schweiz, wo er einen Asylantrag stellte. In der Tatnacht hatte er nur kurze Zeit vor der Vergewaltigung an der Elsässerstrasse bereits eine andere Frau sexuell belästigt. Diese war aber in Begleitung von Freunden, die ihm unmissverständlich klarmachten, dass er verschwinden solle. Trotzdem stellte er der Gruppe nach, bis diese eine Liegenschaft betreten hatte. Er sei in jener Nacht «offensichtlich auf der Suche nach einer Frau respektive einem Sexualkontakt» gewesen, hält die Anklage fest.

Für den Beschuldigten gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Der Prozess ist auf zwei Tage angesetzt.