Gegen Stereotype : Die erste Plus-Size-Boyband aus China tritt gegen «Frischfleisch»-Bands an

Sie sind mollig und stolz darauf: In China begeistern fünf Musiker als «XXL»-Boygroup Produce Pandas das Publikum. Im Netz bleibt aber auch der unvermeidliche Spott nicht aus.

Mit ihrer Musik treten sie gegen trainiertere und dünnere Boybands an, die in China «Frischfleisch» genannt werden.

Die fünf beleibten jungen Männer in ihren weiten schwarzen Sweatshirts tätscheln im Übungsraum ihre Bäuche und wedeln mit den Armen. «Hu-Ha!», rufen sie im Chor zu fröhlicher afrikanischer Trommelmusik. Es ist die Choreographie für ihren neuen Song, dessen Titel übersetzt etwa «Gute Plauze» lautet. Die Musiker Ding, Cass, Husky, Otter und Mr. 17 von der chinesischen Band Produce Pandas wiegen im Durchschnitt 100 Kilo und nennen sich stolz «die erste Plus-Size-Boyband in China».

Die fünf bärtigen Burschen mit Doppelkinn wenden sich damit radikal ab, von einem industriellen Standard, wie ihn etwa südkoreanische Boygroups wie BTS repräsentieren. Deren schlaksige Mitglieder werden in China manchmal als «kleines Frischfleisch» bezeichnet. Für Produce Pandas scheint das Konzept aufzugehen. Die Band wurde durch eine Castingshow von iQiyi bekannt, einer der grössten Videoplattformen in China.

Noch immer schlagen ihnen Vorurteile entgegen

«Wir fünf haben vielleicht nicht das Standard-Aussehen und die Standard-Figuren einer Boyband, aber wir hoffen, mit der Bezeichnung «Plus-Size-Band» das ästhetische Stereotyp zu durchbrechen», erklärt Cass in einem Interview. Die Bandmitglieder, von denen zwei früher in Bars auftraten, fallen in der von Jugendwahn geprägten Industrie auch durch ihr relativ fortgeschrittenes Alter auf. Die meisten ihrer Konkurrenten in der Talentshow hatten schon als Jugendliche mit einem speziellen Training nach südkoreanischem Vorbild angefangen.