«Historischer Tag» für die USA : Die erste schwarze Richterin am Supreme Court ist bestätigt

Die Top-Juristin Ketanji Brown Jackson schreibt Geschichte und wird die erste schwarze Richterin am Supreme Court. Der Mehrheitsführer im Senat schwärmt von einem «wunderbaren, freudigen und inspirierenden Tag».

Mit Ketanji Brown Jackson rückt erstmals in der Geschichte der USA eine schwarze Frau auf die Richterbank am Obersten Gerichtshof. Der Senat bestätigte die Nominierung der Juristin am Donnerstag 53 zu 47 Stimmen. Das Votum für die Wunschkandidatin von Präsident Joe Biden verlief weitgehend entlang der Parteilinien, drei Republikaner stimmten aber mit den Demokraten. Den Vorsitz bei der Abstimmung führte Vizepräsidentin Kamala Harris, ebenfalls die erste schwarze Frau in ihrem Amt.