Wetterumschwung

Die ersten heftigen Gewitter ziehen über die Schweiz

Nach viel Sonnenschein und heissen Temperaturen erwartet die Schweiz dieses Wochenende einen Wetterwechsel. Zwar bleibt es relativ warm, doch ist im ganzen Land mit heftigen Gewittern zu rechnen.

«Es erwarten uns leider nicht die klassischen Sommertage, wo es erst am Abend Gewitter gibt», sagt Meteorologe Klaus Marquardt. So muss den ganzen Tag über mit Gewittern gerechnet werden.

Nächste Woche gibts wieder Sonnenschein

Am Samstag und Sonntag sei es aber am Vormittag noch etwas heiterer. Vor allem im Mittelland ist es am Samstag noch beständiger, am Sonntag muss dann die ganze Schweiz im Verlauf des Tages mit Regen und Gewitter rechnen. Die Temperaturen werden am Sonntag leicht kühler.