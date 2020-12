«Luzern ist bestens auf den Impfstart vorbereitet», sagte der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf am Montag zum Impfstart im Kanton Luzern. Am Mittwoch nun sind beim neu eingerichteten Impfzentrum auf der Luzerner Allmend die ersten Dosen an mobile Teams abgegeben worden. Diese haben inzwischen die ersten Personen gegen das Coronavirus geimpft. Um 10.10 Uhr ist die erste Person geimpft worden, wie Graf am Mittwoch sagte. Es handle sich um eine 90-jährige Frau, die in einer Luzerner Landgemeinde lebt.