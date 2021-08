Am Samstag ab 13.30 Uhr findet auf dem Turbinenplatz in Zürich die sogenannte Free Parade statt. Die Veranstalter laden zu einer «liebevollen und friedlichen» Zusammenkunft ein. Es treten DJs auf. Unter anderem auf dem Programm steht die frühere Street-Parade-DJane DJ Tatana. Die Veranstaltung wird fleissig in impf- und Corona-kritischen Foren in den sozialen Medien geteilt, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Sie ist laut der Zürcher Stadtpolizei bewilligt.