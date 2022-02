Milde Temperaturen – Die ersten Pollen fliegen bereits wieder und nerven Allergiker

FFP2-Maske als Pollenschutz

Momentan ist die Belastung im Tessin stark bis sehr stark, auf der Alpennordseite stuft Meteonews die Lage als «mässig stark bis stark» ein. Personen, die besonders empfindlich auf Pollen reagieren, sollten darum bestimmte Gebiete in den nächsten Tagen lieber meiden und in mittleren Lagen verweilen, wo die Pollenbelastung nur schwach ist. Ein weiterer Tipp: Die seit der Corona-Pandemie alltäglichen Schutzmasken halten auch einen Grossteil der Pollen draussen. Am besten eignet sich hierfür eine FFP2-Maske. Am Freitag trifft dann eine Kaltfront auf die Schweiz, die die Pollenkonzentration erheblich minimieren dürfte.