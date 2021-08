Getarnte E-Autos - Die ersten Tesla Model Y treffen in der Schweiz ein

1 / 8 Nun kommt der neue Tesla Model Y auf die Schweizer Strassen. Tesla Ein Twitter-User hat in Bassersdorf ZH eine Lieferung neuer Tesla Model Y entdeckt. Screenshot: Twitter Der neue Tesla Model Y gilt als Elektro-SUV, wird jedoch auch als sportliche Limousine bezeichnet. Tesla

Darum gehts: Der neue Tesla Model Y ist in der Schweiz angekommen.

Die Lieferung hat sich allerdings verzögert.

Ein Autoexperte rechnet damit, dass Tesla damit BMW Marktanteile abjagen wird.

Darauf hat die Tesla-Fangemeinde in der Schweiz gewartet: Das neuste Modell des US-Elektroautoherstellers ist eingetroffen. Ein Twitter-User will die Autos in Bassersdorf ZH gesehen haben. Er postete ein Bild eines Sattelschleppers auf einem Parkplatz, der mit sechs weissen Teslas beladen ist.

Nicht nur in der Schweiz sind die neuen Fahrzeuge gesichtet worden. In letzter Zeit sind in den sozialen Netzwerken immer wieder Fotos aufgetaucht, die die ersten Y-Modelle in Europa zeigen.

Auffallend ist, dass auf einigen der ausgelieferten Modelle in grosser weisser Schrift steht: «Not a Model Y». Der Spruch ist auch auf den Bildern aus der Schweiz zu sehen. Für Tesla-Fans ist klar: Der US-Hersteller erlaubt sich hier einen Scherz und macht sich über die Autoindustrie lustig.

Denn in der Branche ist es üblich, neue Autos bei der Auslieferung zu verhüllen. Damit will man verhindern, dass das neue Auto gleich erkannt wird und Neugierige anzieht. Von dieser Praxis scheint Tesla nichts zu halten. Das Unternehmen stellt sein neues Modell schon bei der Lieferung stolz zur Schau.

Dass das neue Modell tatsächlich bald auf Schweizer Strassen herumkurvt, macht Tesla selber deutlich. Das Unternehmen hat für Mittwochabend Medienvertreter zur Präsentation des Model Y in Zürich eingeladen.

Immer wieder kam es rund um den neuen Tesla allerdings zu Verzögerungen. Zunächst wird lediglich das Model Y Long Range mit Allradantrieb verfügbar sein. Hintergrund der Verspätung sind Verzögerungen beim Bau des neuen gigantischen Tesla-Werks in der Nähe von Berlin.

Dort soll der Model Y exklusiv für den europäischen Markt vom Band laufen. Für den deutschen Markt wurde der Tesla Model Y wegen der Bau-Verzögerungen nun zunächst aus Shanghai geliefert. Dies hatte Tesla-CEO Elon Musk angeordnet.

Das ist der neue Tesla Der neue Tesla Model Y wird in der Automobilbranche als E-SUV bezeichnet. Gemäss des Auto-Experten Ferdinand Dudenhöffer handelt es sich dabei aber eigentlich eher um eine erweiterte Limousine. Der Tesla Model Y hat eine Reichweite von 507 Kilometern. Zwei separate Elektromotoren verteilen das Drehmoment auf die Vorder- und Hinterräder. Der neue Tesla hat einen Allradantrieb und beschleunigt in 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Zudem verfügt das Auto über Sensoren, einen Radar und Kameras, welche die Sicherheit erhöhen sollen. Erhältlich ist der Wagen in der Schweiz ab 62’000 Franken.

Kampfansage an BMW

Für Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer ist der Tesla Model Y so etwas wie «der Bruder des Model 3» , der 2020 das meistverkaufte Elektroauto der Welt war. Der Model Y verfügt über eine ähnliche Technologie , ist aber deutlich höher gebaut und unterscheidet sich im Karosserieaufbau.

Dudenhöffer rechnet damit, dass sich das Model Y durchsetzen wird. «Dieser Typ erweitert das Mittelklasse-Programm von Tesla.» Der Experte geht zudem davon aus, dass Model 3 und Model Y von Tesla dem 3er- und dem 4er-BMW auf dem Markt der sportlichen Limousinen zusetzen können. «Es schon jetzt absehbar, dass die beiden Teslas die beiden BMWs bis Ende dieses Jahres übertrumpfen.»



Tesla hat weltweit im ersten Halbjahr 40 Prozent mehr Model 3 und Model Y verkauft als BMW seine 3er- und 4er-Baureihe. «BMW muss schneller in Richtung vollelektrisches Auto gehen, um wichtige Kundengruppen nicht an Tesla zu verlieren», so Dudenhöffer. Insofern sei die Auslieferung des Model Y in Europa eine weitere Kampfansage an die klassischen Premiumhersteller.