3 mit Sex  - Lars trifft die esoterische Mutter seines Freundes Timon

1 / 4 Die Mutter von Lars Boyfriend Timon riecht nach Räucherstäbchen und verteilt Chi-Tropfen – zu viel für Lars. Illu: Anna Deér Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und wilder Single, der gut mit Hammer und Nägeln umgehen kann. Insgeheim hat Lars aber genug davon, inner- und ausserhalb des Betts immer den aktiven Part zu übernehmen. Illu: Anna Deér Bruce Er ist ein bekannter Musiker, gilt als heterosexuell. Bruce wird auf der Strasse erkannt und empfängt Journalistinnen und Journalisten für Homestorys. Er datet öfter Männer als Frauen und muss aufpassen, dass ihn seine Groupies nicht ertappen. Illu: Anna Deér

Darum gehts Lars geht mit ans Geburtstagsessen seines Freundes Timon.

Dort trifft er auch auf Timons Mutter, die sehr überfürsorglich ist – und esoterisch.

Beides zusammen ist Lars zu viel.

Es ist Samstagmorgen. Mein Boyfi Timon hatte gestern Geburtstag und ich bin verkatert von der Party in unserer WG. Bruce und Ella schlafen noch. Timon ist einer dieser Menschen, die zweimal Geburtstag feiern. Einmal einen nicen Geburtstag mit Freund*innen, saufen und tanzen. Und einmal einen weniger entspannten Geburtstag mit der Familie. Ich gehe natürlich an beide. «… lass dich nicht zu fest von meiner Mutter irritieren», warnt mich Timon auf dem Weg zum Brunchlokal. «Sie ist manchmal etwas überfürsorglich und hat spezielle Ansichten.»

Ich habe Timons Eltern bereits kennengelernt. Ich verstehe, was Timon mit «überfürsorglich» und «speziellen Ansichten» meint: Seine esoterische Mutter ruft täglich an. Am Telefon erklärt sie Timon, was er gemäss Mondkalender essen soll (Timon hat eine Pummeli-Tendenz, hihi) und kauft ihm ungefragt Satin-Bettwäsche mit indischen Mustern, die sie ihm in den Briefkasten legt. Bevormundend wäre ein besseres Wort als fürsorglich, denke ich. Eigentlich nerve ich mich etwas ab ihr, gebe es Timon gegenüber aber nicht zu. «Nimm doch die Aufmerksamkeiten an, wenn es deinem Mami eine Freude macht», ermuntere ich ihn stattdessen jedes Mal.

«Timons Mutter verströmt den Geruch von Räucherstäbchen…»

Timons Eltern sitzen bereits in der Ecke des Lokals. Timons dünne, grauhaarige Mutter ist in dicke, bunte Schals gewickelt und verströmt den Geruch nach Räucherstäbli. «Timon», stöhnt sie überdramatisch und zieht seinen Kopf in ihr Schalgewirr. Ich merke, wie meine Anspannung zunimmt – sage aber freundlich «Hallo». Als Timons Mutter uns beim Auswählen des Menüs vorschreiben will, was wir bestellen sollen, werde ich ungeduldig.

Eigentlich habe ich nichts gegen esoterische Leute. Es ist einfach die Art, die Stimme und die Gesamterscheinung von Timons Mutter, die mir auf den Sack gehen. Und ich weiss nicht, warum. Hilfe!

«In dieser Mondphase wirken die Chi-Tropfen am besten gegen Omikron»

Die Bedienung bringt uns die Getränke und Timons Mutter nimmt eine kleine Flasche aus der Handtasche. Sie kippt sich, ihrem Mann und Timon ungefragt ein paar Tropfen in den Kaffee. «In dieser Mondphase wirken die Chi-Tropfen am besten gegen Omikron», meint sie bedeutungsvoll. Als sie den Inhalt in meinen Kaffee kippen will, rufe ich laut «Stopp» und drücke ihre Hand zur Seite. Die Chi-Tropfen verfehlen meine Kaffeetasse und landen auf dem Tisch. Die Mutter erschrickt und schaut mich vorwurfsvoll an. Timon interveniert und bringt schnell ein neues Gesprächsthema auf. Aber die Mutter spricht für den Rest des Essens kein Wort mehr mit mir.

«Nimm doch die Aufmerksamkeit meiner Mutter an, wenn es ihr eine Freude macht», meint Timon sarkastisch, als wir auf dem Nachhauseweg sind. «Sorry, Timon, ich war einfach auch etwas gereizt, weil ich verkatert bin.» Timon lächelt verständnisvoll. «Wenigstens weisst du jetzt, wie es mir geht.» Seit dieser Begegnung richtet mir Timons Mutter keinen Gruss mehr am Telefon aus. Nächstes Jahr feiern wir Timons Familiengeburtstag zuerst, und dann den Party-Geburtstag.

Drei mit Sex Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so und auch einige Angaben sind geändert. Wahr ist aber, dass sie leidenschaftlich gern durch die Keller und Clubs der besten Stadt dieses Landes tanzen. Die drei Singles lieben Techno, Rührei und die stabilen Betten ihrer WG. Und sie wissen: Falls sie sich je zu dritt darin vergnügen, ist das das Ende von allem – oder der Beginn von etwas noch Grösserem. 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihren Abenteuern.

