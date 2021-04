Pizza & Burger

Das bestellt die Schweiz

Das am meisten bestellte Gericht in der Schweiz ist die Pizza Margherita, wie eine Auswertung des Delivery-Anbieters Eat.ch zeigt. Zudem konnte der Burger 2020 besonders an Beliebtheit gewinnen und ist auf Platz zwei. Das mit Abstand beliebteste Dessert ist das Tiramisù, gefolgt von der Mousse au Chocolat. Am meisten wurde am 27. Dezember bestellt.