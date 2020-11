In der dritten Runde ist am Freitagabend die Eule rausgeflogen. Im Kostüm steckte Model und DJ Dominique Rinderknecht (31).

In der TV-Show «The Masked Singer» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und das Publikum sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

Am Freitagabend ging das Raten in die dritte Runde: Erneut stellten sich die Promis von «The Masked Singer Switzerland» in Ganzkörperkostümen auf die TV-Bühne und gaben im Kampf um den Staffelsieg ihre Songs zum Besten. Dies, nachdem in der ersten Liveshow bereits die ehemalige Eiskunstläuferin Denise Biellmann (56) ihre Gams-Maske abnehmen musste. In der zweiten Folge wurde die Kuh enthüllt, unter dieser Maske versteckte sich Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (32).