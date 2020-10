In einer europäischen Super League würden nur noch die Besten der Besten gegeneinander spielen.

Präsident Josep Bartomeu sprach am Dienstagabend, als er gleichzeitg seinen Rücktritt bekannt gab, von einer «aussergewöhnlichen Neuigkeit».

Der FC Barcelona hat ein Angebot zur Teilnahme an einer europäischen Super League angenommen.

Nur die Besten der Besten, die Crème de la Crème, die Oberklasse der Oberklasse: Die Elite-Topclubs aus Europa wollen in einer eigenen Superliga spielen. Diese Vision einer europäischen Super League ist nicht neu, jedoch sicherte diese Woche erstmals ein Club seine Teilnahme zu.

Denn als Josep Bartomeu am Dienstagabend als Präsident des FC Barcelona zurücktrat, liess er noch mit einer weiteren Nachricht aufhorchen. «Ich darf aussergewöhnliche Neuigkeiten verkünden», sagte der 57-Jährige. «Gestern haben wir ein Angebot zur Teilnahme an einer zukünftigen europäischen Super League angenommen. Dies würde die finanzielle Nachhaltigkeit des Clubs in Zukunft garantieren.»