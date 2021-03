1 / 8 Weil schon die 2020er Festivalsaison ins Wasser fiel, müssen wir dir hier eben Fotos vom Openair St. Gallen 2019 zeigen. Das ist bald zwei Jahre her, Jesses. Oskar Moyano Das Entsetzen ist gross: Auch der Sommer 2021 wird kein normaler. Oskar Moyano Solche Szenen wie bei Idles im Zelt der Sternebühne 2019 wird’s dieses Jahr nicht geben. (Auch, weil Idles nicht nochmals auf dem Line-up gestanden wären, aber du verstehst unseren Punkt, oder?) Oskar Moyano

Darum gehts Mehrere Schweizer Festivals wurden schon abgesagt – weitere stehen auf der Kippe.

Die Eventbranche fordert deshalb mehr finanzielle Unterstützung vom Bund.

Dazu gehört etwa die sofortige Umsetzung des gerade erst bewilligten Schutzschirms.

Wieso manche Openairs eine erneute Durstrecke wohl nicht ohne Hilfe überleben können, erfährst du im Artikel.

Zum zweiten Mal in Folge wurden grosse jährliche Festivals wie das Openair St. Gallen oder das Gurtenfestival und das Greenfield abgesagt. Das ist bitter für die Branche, die gerade heftige Kritik gegen den Bund erhebt. Veranstalterinnen und Veranstalter fordern seit Monaten eine finanzielle Absicherung und klare Ansagen des Bundesrates.

Der vor wenigen Tagen vom National- und Ständerat bewilligte Schutzschirm liess die Veranstaltungsbranche zwar aufatmen, bringt jedoch auch Probleme mit sich. Mit einem neu im Covid-19-Gesetz verankerten Artikel wird Events von überkantonaler Bedeutung wie Festivals eine zusätzliche finanzielle Unterstützung gewährleistet – doch es gibt einen Haken: Ehe der Bund sich an nicht gedeckten Kosten beteiligen kann, muss für die Veranstaltung bereits eine Bewilligung des zuständigen Kantons vorliegen.

«Kein Kanton bewilligt einen solchen Event»

Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer des Dachverbands der Schweizer Veranstalter (SMPA), erachtet dies als problematisch. Er erklärt 20 Minuten: «In der Realität werden Bewilligungen schon im Normalbetrieb erst relativ kurz vor der Veranstaltung ausgestellt.»

Und auch Oliver Imboden, Mediensprecher des Open Air Gampel, kritisiert die Regelung in einem Statement: «Kein Kanton bewilligt einen solchen Event ohne eine Perspektive der Bundesbehörden.» So habe der Bundesrat nach wie vor nicht kommuniziert, unter welchen Bedingungen Grossanlässe stattfinden könnten.

Mit der Initiative Perspektive Live-Unterhaltung wird zudem eine rasche Umsetzung des Schutzschirms gefordert. In ihrem Communiqué warnen die Initiantinnen und Initianten: «Ein Veranstalter nach dem anderen kann das wirtschaftliche Risiko in der Unsicherheit nicht mehr tragen. Ob sie die Situation bis ins nächste Jahr wirtschaftlich überleben werden, steht in den Sternen.»

Ausfallentschädigung soll erhöht werden

Weiter fordert die SMPA, dass der Bund die Ausfallentschädigung von 80 auf 100 Prozent erhöht. «Der Kultursektor ist seit Ende Februar 2020 mit einem mehr oder weniger permanenten Arbeitsverbot belegt, die Reserven sind nach einem Jahr erschöpft», begründet Breitenmoser die Forderung, «ansonsten ist die kulturelle Vielfalt in der Schweiz gefährdet.»

Die Branche sei zwar nicht per se benachteiligt, leider aber besonders unter der Pandemie. «Es gibt noch immer keine Perspektive für den Sektor, und dass der Bundesrat sehr kurzfristig entscheidet, ist für uns einschneidend», so Breitenmoser.

Er führt aus: «Kulturunternehmen brauchen je nach Art der Veranstaltung mehr als ein Jahr, bis sie nach der Aufhebung des Veranstaltungsverbots wieder in den Normalbetrieb zurückkehren können. Das ist der grosse Unterschied zu anderen Branchen.»

Es gibt unfaire kantonale Unterschiede

Mit Schwierigkeiten verbunden ist zudem die Tatsache, dass die Kantone (nebst der Bundeskasse) die Hälfte der Ausfallentschädigungen übernehmen. So gebe es kantonale Unterschiede in der Umsetzung. Rund die Hälfte der Kantone, darunter auch St. Gallen, habe demnach einen Maximalbetrag festgelegt. Diese sogenannten kantonalen Plafonierungen liegen laut Breitenmoser in der Regel bei 100'000 bis 500’0000 Franken pro Unternehmen über eine Laufzeit von 14 Monaten.