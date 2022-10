Ukraine-Krieg: «Die Explosion auf der Krim-Brücke könnte Putins Ende bedeuten»

Weshalb ist der Anschlag auf die Krim-Brücke so bedeutend? In erster Linie war es ein Prestigeobjekt von Russland und eine Herzensangelegenheit von Wladimir Putin selbst. Dass die Brücke nun stark beschädigt wurde, schmerzt Putin wohl sehr. Doch auch logistisch hat dies ernstzunehmende Folgen. Die Brücke versorgte die Krim vom russischen Festland. Die russischen Truppen müssen nun anderweitig versorgt werden. Dies wird nun deutlich erschwert.

Werden die militärischen Niederlagen Russlands zu Absetzungen an der Spitze des Verteidigungsministeriums führen?

Angesichts der Misserfolge der russischen Armee in der Ukraine, der von zahlreichen Skandalen begleiteten Mobilmachung und dem sinkenden Zuspruch des Volkes für den Kreml benötigt Putin dringend einen Sündenbock. Die Absetzung vom Verteidigungsminister Schojgu und Generalstabschef Gerasimov liegt nahe. Diese Absetzung fordert auch der radikale Flügel innerhalb des Kremls. Doch würde sich Putin mit diesem Schritt selbst enorm schwächen und an Einfluss innerhalb der wichtigen Gruppe der sogenannten Silowiki verlieren. Denn die Radikalen fordern Aleksej Djumin als neuen Verteidigungsminister. Gestern Nacht berichtete der Söldnergruppe Wagner und ihrem Gründer Jewgenij Prigoschin nahestehende Telegramkanal über die baldige Absetzung Schojgus. Damit würde der radikale Flügel innerhalb der russischen Führung stark an Einfluss gewinnen.