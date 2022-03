LKW prallt in Sins in Brücke – «Die Fahrerkabine war völlig eingedrückt»

Ein Lastwagen prallte mit geöffneter Mulde in Sins AG in eine Bahnhofsunterführung.

In Sins AG ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall.

Am Dienstag kurz vor 11:30 Uhr kam es in Sins AG zu einem Verkehrsunfall: Ein Lastwagen fuhr mit hochgeklappter Mulde auf einer Hauptstrasse in eine Zugunterführung und krachte mit der geöffneten Ladeklappe in die Brücke. In der Folge stellte sich die Fahrerkabine des LKWs auf, prallte gegen den Unterboden der Überführung und schlug im Anschluss auf der Strasse auf, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.