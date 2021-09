Gepfändete Autos – «Die Fahrzeuge werden in geheimen Garagen eingstellt»

Wie bist du auf die Idee gekommen ein Pfandhaus für Autos und Uhren zu eröffnen? Die Idee stammt eigentlich von meinem Vater. Er hatte diese bestimmt schon gut 20 Jahre im Kopf. Vor einigen Jahren haben wir dann nochmals darüber gesprochen und mit der Planung angefangen. In der Schweiz ein Pfandleihhaus zu betreiben ist rechtlich sehr aufwendig. Man muss sehr viele Auflagen und Regeln einhalten und es braucht viele Bewilligungen vom Kanton. Zudem sind die Prozentsätze klar vorgegeben. Bei Uhren liegt der jährliche Zinssatz bei 15% pro Jahr. Bei Fahrzeugen sind es 12%, zuzüglich 3% Jahreszins, Versicherungskosten und die monatlichen Kosten für den Einstellplatz.

Seit Anfang Jahr betreibt Angela Kubli-Trapletti das Pfandleihhaus Auto und Uhren Pfand Ostschweiz in Schlatt.

Hat die Corona-Pandemie mehr Menschen dazu gebracht, ihr Auto zu verpfänden? Nein, eine Zunahme durch die Pandemie konnten wir nicht feststellen – vielleicht kommt das aber noch zeitverzögert in ein bis zwei Jahren.

Schweizerinnen und Schweizer halten sich beim Thema Geld gerne zurück, wie ist das im Pfandhaus? Für uns ist es sehr wichtig, dass wir komplette Diskretion gewähren können. Wir haben nur dann physischen Kontakt, wenn Kundinnen und Kunden das Auto bei uns abgeben oder wenn sie es wieder abholen. Die restliche Korrespondenz verläuft via Telefon und E-Mail.

Nehmen wir an, ich möchte eine zwei Jahre alte A-Klasse von Mercedes-Benz als Pfand abgeben, was bekomme ich noch dafür? Zunächst bräuchten wir alle Angaben zum Fahrzeug und zu den Besitzverhältnissen, also ob das Fahrzeug wirklich dir gehört. Anschliessend bräuchten wir Bilder von aussen und innen für eine Bestandsaufnahme. Grundsätzlich kann man sagen, dass es im Schnitt jeweils 40 bis 60 Prozent vom aktuellen Marktwert sind, die als Pfandwert angegeben werden. Kommt der Vertrag zustande, erhältst du von uns einen Original-Pfandschein, den du nicht verlieren solltest, und innerhalb von 24 Stunden wird der Pfandwert auf dein Konto übertragen.