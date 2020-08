1 / 7 Im Kanton Freiburg gilt ab Freitag in Läden eine Maskenpflicht. KEYSTONE Der Kanton hat dies nur drei Tage zuvor öffentlich bekannt gegeben. KEYSTONE Mit der Massnahme hofft man in Freiburg, die Covid-Fallzahlen wieder in den Griff zu bekommen. KEYSTONE

Darum gehts Der Kanton Freiburg hat innert weniger Tage eine Maskenpflicht verhängt.

Dies nachdem die Fallzahlen innert einer Woche exorbitant stiegen.

Der Nachbarkanton Bern erwägt ebenfalls solche Massnahmen, sollten die Zahlen steigen.

132 positive Covid-19-Befunde wurden im Kanton Freiburg in nur einer Woche gezählt. Dies war Ende letzter Woche die kantonale Bilanz. Zum Vergleich: Die Woche davor waren es noch 41 Neuinfektionen. «Die Zahlen sind regelrecht explodiert», sagt Thomas Plattner, zwischenzeitlicher Kantonsarzt Freiburg. Die Regierung hat nun die Reissleine gezogen. Bereits ab Freitag gilt im Kanton Freiburg für Personen ab 12 Jahren eine verschärfte Maskenpflicht. In Läden muss die Kundschaft neu etwa eine Maske tragen. Sofern das Verkaufspersonal nicht durch eine Scheibe geschützt ist, muss auch dieses eine Maske tragen. Auch das Personal in Restaurants, Bars oder Clubs muss neu während der Arbeit eine Maske aufsetzen. Für Gäste gilt derweil keine Maskenpflicht.

Doch wie konnten die Zahlen in so kurzer Zeit dermassen steigen? Für Plattner ist klar, dass dies nicht nur auf Ferienrückkehrer zurückzuführen ist: «Während der schönen letzten Tage haben sich viele Menschen getroffen, gingen an Familienfeiern oder vermehrt in den Ausgang.» Die Betroffenen seien zum Grossteil im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Es liessen sich auch mehr Menschen auf Covid testen, jedoch erkläre das den Anstieg nicht: «Wir haben auch prozentual mehr positive Testergebnisse.»

Leben mit Masken – bis zur Impfung

Die Kantonsregierung hofft, dass mit den angeordneten Massnahmen die Neuansteckungszahlen wieder sinken. Sollte dies nicht der Fall sein, würden neue Massnahmen geprüft: «Dann wäre zum Beispiel eine Senkung der zugelassenen Personen in Bars oder Diskotheken eine Möglichkeit», so Plattner. Diese Massnahme stehe zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht zur Debatte. Aktuell dürfen sich auch im Kanton Freiburg noch bis zu 300 Personen gleichzeitig in einem Raum aufhalten.

Aber selbst wenn die Fallzahlen im Kanton Freiburg wieder sinken, so glaubt Plattner nicht daran, dass das Tragen von Masken nicht mehr obligatorisch sein wird: «Ich denke, wir kommen erst aus der Krise, wenn wir einen Impfstoff haben. Die Maske wird bis dahin ein Bestandteil unseres Lebens sein.»

Stabile Zahlen in Bern

Freiburg ist der sechste Kanton, der eine Maskenpflicht in Innenräumen verhängt hat. Wie sieht es im Nachbarkanton Bern aus? «Jeder Kanton entscheidet nach den eigenen epidemiologischen Kriterien», sagt Gabriela Giallombardo, Mitarbeiterin der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern. Bisher würden die Fallzahlen im Kanton keinen Grund für einer Verschärfung liefern. Derzeit würden pro Tag zwischen 10 und 20 Neuinfektionen gemeldet. «Wir haben jedoch Kriterien erarbeitet. Sollten diese erfüllt werden, wird auch hier schnell eine entsprechende Verordnung umgesetzt.» Die wichtigsten Kriterien sind:

35 Fallzahlen pro Tag über eine Woche

47 Fälle pro 10’000 Einwohner während zweier Wochen

Überbelastung von Spitälern trotz niedriger Fallzahlen

Steigende Anzahl positiver Testergebnisse bei gleichbleibendem Testvolumen

Sollten die Zahlen steigen, würde auch der Kanton Bern zunächst ein Maskenobligatorium in Läden verhängen. Eine Verkleinerung der Besucherobergrenze für Clubs sei ebenfalls eine Option, so Giallombardo: «Als erste Massnahme steht jedoch eine verschärfte Maskenpflicht im Fokus.»