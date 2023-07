So wurde Katrin Atkins die erste Minenräumerin der CH-Armee

Das ist das Female Future Festival

Katrin Atkins hielt eine Keynote am Female Future Festival am 29. Juni in Zürich. Nach Stationen in Bregenz, Wien, Graz und München fand der Business-Event für Frauen zum ersten Mal in der Schweiz statt. Mit 600 Teilnehmerinnen war die Schweizer Premiere im Xtra in Zürich ausverkauft.