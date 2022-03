FC-Basel-Spieler Pajtim Kasami: «Die Fans durften uns beleidigen»

Nach einem wilden Spiel trennten sich die Basler und die St. Galler 2:2. blue

Darum gehts Am Donnerstagabend trennten sich Basel und St. Gallen 2:2.

Das Spiel schrieb viele Geschichten.

Vor der Partie wurde Valentin Stocker zum ersten Mal Papi.

Und die FCB-Fans sorgten für eine Spektakel-Wende – zumindest indirekt.

Was war das für ein Spiel? Was waren das für Geschichten, die an diesem Spektakel-Abend geschrieben wurden? Es begann bereits vor dem Spiel, als FCB-Captain Valentin Stocker mitteilte, dass er zum ersten Mal Papi geworden ist. So verkündeten er und seine Frau Eveline die Geburt ihrer Zwillinge. Unter einem Foto, auf dem vier kleine Füsschen zu sehen sind, schrieb er: «Unendliche Liebe.» Was dann folgte, war Drama pur!

In einem mitreissendem Spiel zwischen Basel und St. Gallen, das 2:2 endete, rastete zunächst FCB-Aggressiv-Leader Taulant Xhaka Mitte der ersten Halbzeit aus. Nach einem Foul im Mittelfeld gerieten er und Guillemenot aneinander. Es folgten ein Kopfstoss und ein Schlag gegen die Rippen des St. Gallers. Xhaka hatte Glück, flog er nicht vom Platz.

1 / 4 Die Basler Fans waren nach 45 Minuten sehr sauer. blue Pajtim Kasami verstand nach der Partie die Wut. freshfocus Fedor Chalow schoss gegen St. Gallen zwei Tore. freshfocus

Basel-Fans waren nach der Halbzeit stinksauer

Es folgte die Tor-Show von Fedor Chalow. Der 23-Jährige schoss zunächst das 1:2 aus der Sicht der Basler und kurz vor Ende gelang ihm der Treffer zum Ausgleich. Das Stadion bebte. Der FCB-Russe, der von ZSKA Moskau ausgeliehen ist und aufgrund des Ukraine-Kriegs sicherlich schon einfachere Zeiten erlebt hat, überzeugte. Und wie! In seinem fünften Super-League-Spiel gelangen ihm seine ersten Tore. Dank seinen Treffern punktete der FC Basel zudem gemäss der Statistik-Plattform «OptaFranz» erstmals seit April 2011 nach einem Halbzeitrückstand von zwei oder mehr Toren in einem Super-League-Spiel.

Damit sind aber noch nicht alle Geschichten des Abends erzählt. Denn da waren noch die Fans im Joggeli. Nach der ersten Halbzeit, in der die Basler teils unterirdisch spielten, waren diese stinksauer. Vor allem jene in der Muttenzerkurve, die von der ersten Minute an den FCB lautstark anfeuerten und mit Pyros Stimmung machten. Nach den ersten 45 Minuten stieg ein Teil der Fans auf den Spielertunnel, sprang auf diesem herum. Auch schrien sie die FCB-Stars an, forderten von ihnen mehr und vor allem eine bessere Leistung. Scheinbar wirkte dies. Das Team von Guillermo Abascal war nach der Pause wie ausgewechselt und setzte zur famosen Aufholjagd an. Dank der hässigen Fans?

Basel-Spieler Pajtim Kasami sagte nach der Partie: «Die Fans durften wütend sein. Sie durften uns beleidigen, denn unsere Leistung war inakzeptabel.» Er sei sehr froh, dass die Fans sie wachgerüttelt hätten. «So wussten wir, dass wir mit einem anderen Schwung aus der Kabine kommen müssen.» Zu der Leistung in der ersten Halbzeit fand Kasami deutliche Worte: «Die war eine Katastrophe. So können wir uns nicht präsentieren vor dem eigenen Publikum. Immerhin haben wir am Ende noch einen Punkt gerettet.» Auch Goalie Heinz Lindner lobte das FCB-Publikum: «Die Fans haben uns nach vorne gepusht.»

«Fussball lebt halt von den Emotionen»

Und Abascal, der in seinem zweiten Spiel als Chefcoach den ersten Punkt holte, meinte gegenüber 20 Minuten: «Das war beeindruckend. Die Fans waren von der ersten Minute da und haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Von der Seitenlinie aus war das faszinierend anzuschauen. Diese Emotionen haben uns sehr geholfen.» Der FCB-Trainer lacht und meint dann noch: «Fussball lebt halt von den Emotionen.»

Ob den Baslern diese wilde Aufholjagd gegen den FC St. Gallen etwas nützt? Tatsache ist: Der Meisterzug ist wohl abgefahren. 15 Punkte hat der FCB Rückstand auf Leader FC Zürich. Am Sonntag folgt das Auswärtsspiel in Lugano. Sollten die Basler dann verlieren, sind die Tessiner neu auf Platz drei, der FC Basel nur noch Vierter. Aber wer weiss. Vielleicht werden am Sonntag ja wieder Spektakel-Geschichten geschrieben.