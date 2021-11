Mit 3G – Die Fasnacht soll wieder ihren gewohnten Lauf nehmen

«Wir wollen keine Fasnacht light, wer sollte das kontrollieren», sagt Peti Federer, Sprecher vom Lozärner Fasnachtskomitée (LFK), auf Anfrage. Darum soll die Fasnacht 2022 im üblichen Rahmen, wie vor Corona, stattfinden. Dies sei einstimmig so entschieden worden. Zumindest gilt dies bis jetzt für die Fasnachtsumzüge. Der Schmudo und der Güdismontag werden wie gewohnt geplant. Die einzige Einschränkung soll sein, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umzüge an die 3G-Zertifikatspflicht halten müssen. Dies gilt nicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie das LFK mitteilte. Damit will sich das LFK etwa am Swiss City Marathon Lucerne orientieren, der vor einer Woche stattfand und laut Federer offiziell 25’000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Luzern zog.