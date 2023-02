Super League: Die FCB-Fans hatten eine Botschaft an Alex Frei

«Eine Trainerentlassung ist immer ein Zeichen»

Und so ist festzuhalten: Basel schaffte zwar den ersten Ligaerfolg 2023 ohne Frei – omnipräsent war der Ex-Coach dennoch. Nicht nur bei den Spielern, auch bei den Fans. So präsentierte die Muttenzerkurve während der Partie ein riesiges Transparent – adressiert an den ehemaligen Trainer. «Zur falschen Zeit am richtigen Ort. Danke Alex», stand auf diesem und zeigte die Liebe der Basler zum ehemaligen Stürmer, respektive die Trauer darüber, dass es mit an der Seitenlinie nicht geklappt hat.