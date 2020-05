Partei-Masken

Die FDP schützt sich mit Geldscheinen, die Grünen mit einem Salatblatt

Schäfchen, Geld oder Salatblatt: Comedyautor Manuel Weingartner hat für Parteipolitiker modische Masken entworfen.

So stellt sich der Comedyautor Manuel Weingartner die Parteimaske der FDP vor.

Bei der FDP gibt es eine Maske mit einem Muster aus Geldscheinen, bei der SVP zählt man die Schäfchen, und die Grünen schützen sich mit einem Salatblatt vor dem Virus. In einem Post, den er auf Instagram und Twitter veröffentlicht, hat Manuel Weingartner für die grossen Schweizer Parteien eine entsprechende Maske designt. Seit rund zehn Jahren arbeitet der 32-Jährige als Comedyautor für verschiedene Satireformate, aktuell unter anderem für «Deville», die Satiresendung des Schweizer Fernsehens.

Da sei ihm auch die Idee für Parteimasken gekommen. «Masken sind ein Dauerthema in Satiresendungen. Zuerst kam mir die Idee für die FDP-Maske.» Am 4. Mai beginne die ausserordentliche Session des Parlaments, darum habe er das Maskenset für die Parteien komplettiert.

In einer Situation wie der aktuellen brauche es Humor, findet Weingartner. «Ich würde sogar sagen, in einer Krise ist Humor noch wichtiger als in normalen Zeiten.» Bei den Politikern scheinen die Masken anzukommen. Der SP-Nationalarat Cédric Wermuth hat das Bild bereits retweetet.