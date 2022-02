Stromknappheit – Die FDP will neue AKWs bauen

So sieht der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen die Lösung der möglichen Stromlücke in der Schweiz: Die Versorgungssicherheit basiere auf 5 Säulen: Ausbau erneuerbare Energien, neue Grosskraftwerke, aktive Energie-Aussenpolitik, stärkere Netze und Speicher, Energieeffizienz mit Anreizen

Christian Wasserfallen, Nationalrat FDP/BE, sprach sich am 12. Februar 2022 an der Delegiertenversammlung der Liberalen für den Ausbau neuer AKWs aus.

Das haben die Freisinnigen an ihrer Delegiertenversammlung am Samstag entschieden.

Die FDP will neue AKWs bauen.

Die FDP-Delegierten verabschiedeten am Samstagmorgen ihre Resolution zur Energiepolitik. Nach einer «lebhaften Diskussion» war der Entscheid eindeutig: Die Delegierten verlangen den Bau neuer AKWs. Das gab die Partei auf Twitter bekannt.

Grünen bereit zur Unterschriftensammlung

Bereits am Freitagabend hatte der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen in der Arena auf SRF ausgedrückt, in welcher Richtung seine Partei zum Thema Energie denke: «Um die riesige Stromlücke zu schliessen, reichen erneuerbare Energien nie und nimmer. Für die sichere Stromversorgung brauchen wir künftig Gaskraftwerke sowie Kernkraftwerke neuester Technologie», sagte Wasserfallen.