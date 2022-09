Strompreis-Explosion: «Die Fehler der Stromversorger hätten meine Existenz bedroht»

In Oberlunkhofen explodieren die Strompreise. 263 Prozent mehr zahlt ein durchschnittlicher Haushalt nächstes Jahr. Das Unvermögen des Stromversorgers hätte beinahe Existenzen bedroht und könnte den Bierpreis erhöhen.

In der Aargauer Gemeinde steigt nächstes Jahr der Strompreis um 263 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das jährliche Mehrkosten von über 2000 Franken. Keine andere Gemeinde erhöht die Kosten für Strom höher als die Aargauer Gemeinde. Der Grund: explosionsartig gestiegene Marktpreise und das Unvermögen des Stromversorgers.

«Seit zwei Jahren haben wir ein kleines Eigenheim. Die Strompreis-Explosion wird unsere junge Familie finanziell arg zu spüren bekommen», sagt T.S. gegenüber 20 Minuten. Deshalb hat die Familie mit zwei Kindern im Eigenheim bereits früh Massnahmen getroffen. «Wir haben sämtliche Leuchtmittel mit LED ausgestattet. Die Waschmaschine, den Geschirrspüler und Kühlgeräte werden wir weniger nutzen», sagt T.S.

Mit diesen Massnahmen könne sie mehr oder weniger gut umgehen. Viel eher stört sich T.S. daran, dass die Verantwortlichen der Elektra-Genossenschaft es so weit haben kommen lassen. «Ich bin ehrlich: Ich habe einen Groll auf die Verantwortlichen. Man sah es schon anfangs Jahr, dass der Strom knapp und teurer wird. Ich verstehe nicht, wie die Elektra dies so verschlafen konnte. Ich erwarte personelle Konsequenzen», so T.S.

3000 Franken Stromkosten für Einzelunternehmen

Von der Strompreis-Explosion sind jedoch nicht nur Privathaushalte betroffen. Frederic Amacher von der Amacher Engineering GmbH kommt dank seines Einzelunternehmens und einer eigenen Photovoltaikanlage mit einem blauen Auge davon, wie er sagt. Dennoch berichtet Amacher davon, dass er jährlich mit gesamthaft rund 3000 Franken Stromkosten rechnen müsse. «Das ist extrem viel Geld. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet», so Amacher.

Viel brennender interessiere ihn jedoch, was die Folgen der Einspeisevergütung seien. «Ich habe seit geraumer Zeit eine Photovoltaikanlage. Bekomme ich entsprechend mehr Einspeisevergütung, dann federt es die hohen Strompreise im Jahr 2023 ein wenig ab», sagt Amacher. Er sei jedoch froh, dass er keine Produktionsfirma habe, welche er durch solche Zeiten lenken müsse.

Situation ist existenzgefährdend

Damit spricht er unter anderem das Unternehmen von Erich Sidler an. Der Holzverarbeitungsbetrieb ist täglich vom Strom und somit vom Strompreis für die Produktion abhängig. «Die Mehrkosten würden jährlich 88’000 Franken betragen. Dies würde die Existenz meines Unternehmens gefährden», sagt Erich Sidler, Geschäftsführer der Sidler Holz AG.

Glücklicherweise hat Sidler vor einem Jahr Solaranlagen auf das Dach seines Unternehmens montiert. «Wir können damit die Stromkosten decken», sagt Sidler. Hätte der Inhaber vor einem Jahr nicht so gehandelt, wäre er nun wohl am Anschlag mit der jetzigen Situation: «Hätten wir keine Solaranlage, wüsste ich nicht, was ich machen könnte, um die Kosten abzufedern», sagt Sidler.

Gelangst du aufgrund der hohen Strompreise in finanzielle Bedrängnis? Ja. Die hohen Stromkosten reissen ein grosses Loch in mein Portemonnaie. Nein. Der Anstieg des Strompreises ist für mich verkraftbar. Ich leite ein Unternehmen und gerate aufgrund des Strompreises in existenzielle Bedrängnis. Ist mir egal.

40 Rappen pro Bierflasche Mehrkosten

Ein wenig anders bekommt der Oberlunkhofner Stefan Stutz den steigenden Strompreis zu spüren. Stutz, der mit seiner kleinen Brauerei viel weniger Bier bereitstellen kann als grosse Brauereien, sagt, dass aufgrund des Strompreises eine Flasche Bier 40 Rappen teurer in der Produktion sein wird.

Aus Sicht des Bierbrauers ist der Zuschlag der Produktionskosten nur schwer verkraftbar. «40 Rappen auf eine Flasche Bier ist eine Menge. Ob in Zukunft das Bier im Verkauf teurer wird, kann ich im Moment noch nicht sagen.» Viel eher macht sich Stutz Gedanken darüber, wie es in Zukunft ganz allgemein mit den Strompreisen aussehen wird. «Ist es einfach ein Momentum oder steigen die Kosten weiter an?»

Die Elektra-Genossenschaft, die für den Einkauf des Stroms in Oberlunkhofen verantwortlich ist, will der Bierbrauer jedoch nicht anprangern. «Aus meinen Erfahrungen weiss ich, dass auf dem Strommarkt oft spekuliert wird. In diesem Fall ist es für die Gemeinde Oberlunkhofen wohl einfach dumm gelaufen», sagt Stutz.

