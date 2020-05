Schweizer als Erntehelfer

«Die Feldarbeit ist sehr anstrengend und braucht viel Kraft»

Weil Erntehelfer aus dem Ausland wegen Covid-19 ausblieben, müssen Schweizer als Erntehelfer mitanpacken. Gegenüber 20 Minuten spricht Spargelstecherin Tabea Ryf (28) von einem Knochenjob.

Schweizer Erntehelfer haben in unsicheren Corona-Wochen dafür gesorgt, dass alles Saisongemüse geerntet werden konnte. Dieses positive Fazit zog am Mittwoch der Berner Bauernverband. Er lud zum Medientermin nach Vechigen: Auch auf dem Bauernhof der Familie Hodel-Baumann sprangen in den letzten Wochen Schweizerinnen und Schweizer ein. Unter ihnen etwa Erntehelferin Tabea Ryf. Gegenüber 20 Minuten spricht die 28-jährige Bernerin von einem Knochenjob (siehe Video). Ryf ersetzte mit anderen Erntehelfer ausbleibende polnische Saison-Arbeiter.