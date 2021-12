Die festlichsten Masken für schön sichere Weihnachten

Wir machen keine halben Sachen. Erst recht nicht in Sachen Weihnachten . Längst sind wir von oben bis unten mit Mehl berieselt und stecken Hals über Kopf in der Guet s li-Massenproduktion, hören unsere Lieblings-Hits von Mariah Carey bis Frank Sinatra rauf und runter und haben den kompletten Haushalt bis unters Dach mit Deko ausgestattet. Es duftet nach Tanne, auf dem Herd brodelt der Glühwein. Auch der Dresscode lässt dank unmöglichem Rentier-, Schneemann-, oder Santa-Pullover längst keine Missverständnisse mehr zu: Wir. Sind. In. Stimmung.