Absturz an der Börse : «Die fetten Jahre an den Aktienmärkten sind wohl vorbei»

1 / 8 Die Börsen sind in Aufruhr, weltweit stürzen die Aktienwerte in den Keller. REUTERS Ein Grund dafür ist die Unsicherheit rund um die Ukraine-Krise. REUTERS Doch der Hauptgrund ist ein anderer: Die Anleger warten gespannt auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. REUTERS

Darum gehts Die Aktienmärkte sind auf Talfahrt.

Grosse Gewinne wie zuletzt gibt es in nächster Zeit wohl nicht mehr.

Schuld daran ist vor allem eine Trendwende der US-Notenbank Fed.

Die Aktienkurse an den weltweiten Börsen sind seit Wochen auf Talfahrt. Anfangs traf es vor allem die Tech-Firmen, mittlerweile gibt es einen Absturz auf breiter Front. Die Schweizer Börse verzeichnete am Montag gar den stärksten Kurssturz seit Beginn der Corona-Krise.

Der Swiss Market Index SMI schloss am Montagabend fast 4 Prozent tiefer. Am Dienstag gab es zwar eine leichte Gegenbewegung, doch damit liegt der bedeutendste Aktienindex der Schweiz immer noch fast 1000 Punkte unter dem Stand des ersten Handelstages 2022.

Warum sacken die Aktienmärkte jetzt ab und wie geht es weiter? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zum Börsenbeben.

Warum brechen die Kurse seit Anfang Jahr ein?

«Weil viele Anleger verunsichert sind», sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz, zu 20 Minuten. Einerseits wegen des Ukraine-Konflikts, als Hauptgrund für die Börsenunruhe nennt er aber Pläne der US-Nationalbank Fed.

Was plant denn die Fed?

Die Fed will die Leitzinsen erhöhen, was einer Kehrtwende ihrer langjährigen Politik entspricht. Damit will sie die Inflation, also die Preisteuerung stärker bekämpfen können (siehe Box). Diese ist in den USA auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Denn mit steigenden Zinsen werden Kredite teurer und damit unattraktiver. Dadurch soll zudem weniger Bargeld in Umlauf kommen, was die Teuerung abschwächen könnte. Am Mittwoch informiert die Notenbank über die Pläne. Doch die sorgen schon seit Jahresbeginn für Unruhe, weil niemand weiss, wie hoch die Zinsschritte ausfallen werden. Laut Geissbühler dürften es dieses Jahr mindestens drei Zinsschritte sein, bei denen der Leitzins jeweils um mindestens 0.25 Prozentpunkte angehoben wird.

So gefährlich ist Inflation Unter Inflation versteht man allgemein die stetige Verteuerung von Waren und Dienstleistungen. Eine zu hohe Inflation kann zu einer Preisspirale führen. Denn höhere Preise bedeuten, dass die Konsumentinnen und Konsumenten weniger für ihr Geld erhalten. Sie werden also höhere Löhne verlangen, um ihren Lebensstandard halten zu können. Um die höheren Löhne zu bezahlen, werden Unternehmen wiederum die Preise für ihre Produkte weiter erhöhen. Daraus entsteht ein Teufelskreis.

Was haben denn die Leitzinsen mit dem Aktienmarkt zu tun?

Durch die tiefen Leitzinsen ist das Geld billig. Firmen können sich so günstig Kredite für Investitionen beschaffen. Doch die erwartete Fed-Erhöhung der Zinsen führe nun dazu, dass die Finanzierungskosten steigen. Hinzu kommt, dass die Zinsen in den Bewertungsmodellen von Aktien eine wichtige Rolle spielen. Steigende Zinsen wirken sich negativ auf die Aktienbewertungen aus, was die Kurse unter Druck setzt. Besonders betroffen sind Wachstumstitel aus dem Technologiesektor oder der Biotechnologiebranche.

Was bedeutet das für die Börse?

«Die fetten Jahre an den Aktienmärkten sind nun wohl vorbei, da bei der globalen Geldpolitik eine Kehrtwende ansteht», sagt Geissbühler. Vorher gabs zehn Jahre lang jedes Jahr 13 Prozent Plus im Schnitt bei den Aktien weltweit. Jetzt rechnet er für die nächsten Jahre noch mit jeweils 5 bis 6 Prozent Rendite. Gab es in den letzten Jahren fast nur Aktien zum Geldverdienen, wird es mit steigenden Zinsen nun wieder andere Anlagealternativen wie Anleihen geben. Bis es fürs Sparkonto allerdings höhere Zinsen gibt, dauert es laut Geissbühler in der Schweiz noch ein paar Jahre.

Schadet das SMI-Tief der Wirtschaft im Land?

Davon ist nicht auszugehen. Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz hängt nicht direkt von der Entwicklung an der Börse ab, sagt Claude Maurer, Chefökonom Schweiz der Credit Suisse. An den Börsen würden nur die Erwartungen über die zukünftigen Gewinne der Unternehmen gehandelt, nicht die tatsächliche Wertschöpfung. Es könne aber sein, dass der Pessimismus an den Märkten auf die Konsumstimmung drückt. Dafür brauche es aber noch einen deutlich stärkeren Rückgang, so Maurer.

Und warum ist nun auch der Bitcoin im Tief?

Nicht nur Aktien, auch Kryptowährungen wie der Bitcoin verloren zuletzt massiv an Wert. Dies deshalb, weil der Bitcoin zunehmend stärker am Finanzmarkt integriert ist und folglich stärker mit der Stimmung am Markt schwankt, sagt Elias Hafner, Leiter Devisenstrategie der Zürcher Kantonalbank. Die Korrektur bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen finde deshalb parallel zur Aktienmarktkorrektur statt.

Was macht die SNB?

«Sie wird im Gegensatz zur Fed noch keine Anpassungen ihrer Geldpolitik vornehmen», sagt Geissbühler. Aufgrund der höheren Inflation in Europa als in der Schweiz rechnet er damit, dass der Euro sich noch mehr dem Schweizer Franken angleicht, zumal der Schweizer Franken auch wie keine andere Währung ein sicherer Hafen für Anleger sei. Ende Jahr erwartet Geissbühler deshalb Gleichstand der beiden Währungen.