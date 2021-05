Brand in Siebnen SZ - «Die Feuerwehr musste gewaltsam eindringen»

Als die Feuerwehr am Samstagabend den Brand in einem Ladenlokal in Siebnen SZ löschen wollte, musste sie sich gewaltsam Zutritt in das Lokal verschaffen. Der Brand konnte danach schnell gelöscht werden.

Am Samstagabend gab es in einem Ladenlokal an der Bahnhofstrasse in Siebnen SZ einen Brand. Das Lokal stand kurz vor der Fertigstellung. «Die Feuerwehr Schübelbach wurde alarmiert und musste sich gewaltsam Zutritt in das Lokal verschaffen», wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz heisst. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner über dem Lokal evakuiert. Das Feuer im Gebäude konnte schnell gelöscht werden und die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückgehen. Niemand wurde beim Brand verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Nun ermittelt die Polizei die genaue Brandursache, wie die Polizei weiter mitteilte.