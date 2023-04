Wil: Dach eines Einfamilienhauses in Flammen

Die Löscharbeiten waren sehr aufwendig und dauerten an.

Das Dach eines Einfamilienhauses stand am Dienstagabend in Rauch und Flammen.

Am Dienstagabend, kurz vor 17.30 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von Rauch aus einem Dach eines Einfamilienhauses an der Von-Thurnstrasse in Wil erhalten. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Verletzt wurde niemand.