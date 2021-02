Gegen 22.40 Uhr am Montagabend wurde der kantonalen Notrufzentrale ein Brand eines Schweinestalls an der Weinfelderstrasse in Rothenhausen TG gemeldet. Ein Anwohner erzählt: «Ich war im Bett, als ich ein lautes Knallen hörte. Es klang wie ein Feuerwerk.» Er sei dann aufgestanden und habe den brennenden Stall gesehen. Er sei bereits in Vollbrand gestanden. Kurze Zeit später sei die Feuerwehr eingetroffen. Doch schlafen konnte der 38-Jährige nicht so schnell. Er sagt: «Dieser Brand hat mich beschäftigt. Ich war früher selbst bei der Feuerwehr, aber so nahe an meinem Zuhause habe ich so etwas noch nie erlebt.»