Mysteriöse Puppen - «Die Figuren werden völlig missverstanden»

Im Taminatal neben der Staumauer vom Gigerwaldsee hat es in einer Höhle fünf Puppen. Drei Frauen sind aufgehängt an einer Schnur und zwei Männer am Boden. Alle sind halbnackt. Ein News-Scout meinte: «Horrorpuppen – ich bin schockiert.» Sie ist schockiert, dass so etwas öffentlich gezeigt wird. Ihrer Meinung nach hat eine solche Anti-Frauen Kunst im Jahr 2021 keinen Platz. Auch in der Gemeinde Pfäfers gibt es offene Fragen zu den Puppen. Etwa seit wann sie dort sind oder was es mit der Ausstellung genau auf sich hat. Die Künstlerin, Anna Maria Thöny-Luck, klärt auf.