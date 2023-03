Immensee SZ: Die Firma von Society-Lady Shawne Fielding steht vor dem Aus 

Die Society-Lady lebt seit 2020 nicht mehr in der Schweiz, sondern in Dallas, Texas.

Fielding heiratete ihren Ex-Mann zum zweiten Mal

Fielding studierte Marketing, Psychologie und Werbung

Die 53-Jährige ist ein ehemaliges amerikanisches Model und Schauspielerin. Sie studierte Marketing, Psychologie und Werbung an einer privaten Hochschule in Texas. Fielding wurde 1992 zur Miss Dallas gewählt, und bei der Wahl zur Mrs. America wurde sie drei Jahre später Drittplatzierte. In den medialen Fokus kam sie als Ehefrau von Thomas Borer, der von 1999 bis 2002 Schweizer Botschafter in Deutschland war. In dieser Zeit erschienen regelmässig Bilder von Fielding in Hochglanzmagazinen. Sie ist Mutter von zwei Kindern aus der Ehe mit Borer, und sie ist auch bekannt für ihre Wohltätigkeitsarbeit – gerade für Kinder.