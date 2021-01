Langsam rutschten die Schneemassen am Freitag in Richtung Urnersee.

Die Fischlauwi kommt immer wieder: Die bekannte Lawine hat sich zuletzt am Freitag gemächlich über die Strasse zwischen Seedorf UR und Isleten UR in Richtung Urnersee ergossen. Auch einen Tag zuvor ging im Hang, der ebenfalls den Namen Fischlauwi trägt, schon eine Lawine nieder. Bei beiden Ereignissen kam niemand zu Schaden.

Lauwi ist ein Mundartbegriff für eine Lawine. Das Gebiet ist bekannt für seine Lawinen: Bereits 1701 wurde das Gebiet gemäss dem Urner Namenbuch, in dem Orts- und Flurnamen des Kantons enthalten sind, schon so genannt. Ihren Namen soll die Lawine erhalten haben, weil der Lawinenkegel hin und wieder bis an den See reicht. Möglicherweise habe sich im Mündungsgebiet der Lawine auch ein Laichplatz für Fische befunden.