FunTone ist das ideale Ganzkörpertraining

45 Minuten Power pur! FunTone ist die perfekte Symbiose aus Bewegungsvielfalt, Spass und Intensität. Das ebenso abwechslungsreiche wie athletische Training bringt den Kreislauf in Schwung, verbraucht Kalorien und kurbelt die Fettverbrennung so richtig an. In 45-Sekunden-Intervallen folgen abwechselnd funktionelle Übungen, Übungen zur Schnellkraft und Ausdauerübungen. Dieses Workout ist das ideale Ganzkörpertraining – und nach 45 Minuten voller Power durchströmen Glücksgefühle und Zufriedenheit Körper und Geist – well done!