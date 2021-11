Höhere Preise gefordert – «Die Fleischesser müssen umdenken»

Der Fleischkonsum hat in den letzten 30 Jahren zwar abgenommen (siehe Box). Dennoch ist Fleischessen noch immer stark im Trend, wie eine Klima-Umfrage von Tamedia und 20 Minuten zeigt. Demnach essen 56 Prozent der Befragten mehrmals pro Woche Fleisch, 13 Prozent sogar jeden Tag. Fast sieben von zehn Personen essen also häufig Fleisch.

17 Prozent geben an, einmal pro Woche Fleisch zu essen und die restlichen 14 Prozent weniger als einmal pro Woche oder gar nie. Gut 23’000 Personen haben sich an der Umfrage beteiligt, durchgeführt wurde sie in der ersten Oktoberhälfte 2021.

Mehr für Fleisch bezahlen? Nein

Durchschnittlich gibt jede Person in der Schweiz pro Monat rund 60 Franken für Fleisch aus - Restaurantbesuche nicht mitgerechnet. Gefragt, wie viel sie darüber hinaus für Fleisch bezahlen würden, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, antworten 39 Prozent mit «nichts». Weitere 19 Prozent würden höchstens sechs Franken mehr bezahlen, also zehn Prozent zusätzlich.

83 Millionen Tiere werden jährlich geschlachtet

1980 betrug der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch in der Schweiz noch 64,4 Kilogramm im ganzen Jahr. Dieser Wert ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2019 konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt noch 47,8 Kilogramm Fleisch.

«Standardfleisch ist zu billig»

Bio-Markt stagniert

Regula Kennel von Proviande, der Branchenorganisation der Fleischwirtschaft, stimmt mit dem Befund überein, dass die Bereitschaft der meisten Fleischkonsumierenden klein sei, mehr für Fleisch zu bezahlen. Das zeigten auch neuste Umfrageergebnisse von Proviande. Und das zeige sich am Bio-Fleischmarkt, der in letzter Zeit kaum gewachsen sei. «Das Biofleisch muss oft unter Wert verkauft werden», sagt Kennel. «Wir sind an einem kritischen Punkt der Wertschätzung. Tierfreundlichere Haltung kostet.» Wenn in der Schweiz die geforderten Mehrwerte zu höheren Fleischpreisen führen, würden die Leute einfach vermehrt im nahen Ausland günstiger einkaufen, sagt Kennel.