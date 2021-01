Ju-Air-Absturz 2018 : «Die Flugbesatzung führte das Flugzeug hochriskant»

Jetzt ist klar, was zum Absturz der «Tante Ju» im August 2018 führte. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat den Schlussbericht ihrer Untersuchung veröffentlicht.

Die Sust kommt in ihrem Bericht zum Schluss, dass Handlungen der Piloten zum Absturz führten. Die Flugführung sei hochriskant gewesen: «Die Piloten steuerten das Flugzeug in geringer Höhe, ohne Möglichkeit für einen alternativen Flugweg und mit einer, für diese Verhältnisse gefährlich tiefen, Geschwindigkeit in das enge Tal südwestlich des Piz Segnas. In diesem Tal durchflog das Flugzeug Turbulenzen, wie sie im Gebirge in Geländenähe stets zu erwarten sind. Diese hochriskante Flugführung bewirkte, dass die Piloten in diesen nicht aussergewöhnlichen Turbulenzen die Kontrolle über das Flugzeug verloren und für ein Abfangen des Flugzeuges zu wenig Raum zur Verfügung stand.» In der Folge sei das Flugzeug nahezu senkrecht zu Boden gestürzt.