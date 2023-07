Basel Tattoo: «Die Flugshow war riskant und unnötig»

Während zahlreiche Baslerinnen und Basler sich an der Flugshow der Patrouille Suisse am Freitag erfreuten, wettern SP und Juso gegen die Kampfjets.

Mit einem spektakulären Tiefflug donnerte am Freitag die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse der Schweizer Luftwaffe über die Basler Innenstadt. Die F-5E Tiger eröffnen das Militärmusikfestival Basel Tattoo. Nicht nur die Zuschauer in der Arena erfreuten sich an der Flugshow, auch am Rhein versammelten sich viele Schaulustige, um das Spektakel zu beobachten. So drängten sich auf der Mittleren Brücke zahlreiche Zuschauer aneinander und jubelten den Kampfjets zu, wie dieses Video auf Twitter zeigt.

Doch nicht alle Baslerinnen und Basler haben Freude an der Show der Luftwaffe. So auch SP-Grossrätin Edibe Gölgeli. «Die Flugshow in der dicht besiedelten Stadt erscheint mir unnötig, verschwenderisch und riskant». Riskant deshalb, weil es erst Mitte Juni zu einem Zwischenfall über der Zuger Gemeinde Baar kam. Bei einem Trainingsflug touchieren sich zwei Maschinen. Dabei brach die Nase eines der Flugzeuge ab. Das Trümmerteil stürzte auf ein Betriebsgelände. Wegen eines geborstenen Fensters gab es am Boden eine verletzte Person. Lange war unklar, ob die Patrouille Suisse überhaupt fliegen könne. Als die definitive Zusage stand, war die Freude beim Basel Tattoo gross.

«Wollten dem Publikum ein besonderes Erlebnis bieten»

«Wir haben uns für den Überflug entschieden, weil wir unserem Premierenpublikum ein besonderes Erlebnis bieten wollten. Die Patrouille Suisse ist eine Kunstflugstaffel, die in friedlicher Mission unterwegs ist. Wir sehen den Überflug zur Eröffnung des Basel Tattoo als spektakuläres Element in Kombination mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Tanz, Gesang und wunderbaren Choreografien», schreibt das Basel Tattoo auf Anfrage.

Den Veranstaltern sei bewusst, dass nicht alles, was sie machen, allen gefallen könne. Dass der Überflug aber «unnötig» sei, widerspricht Andreas Kurz vom Basel Tattoo: «Events wie das Basel Tattoo oder beispielsweise die Fasnacht, Fussballspiele und Theaterveranstaltungen, sind nicht unbedingt überlebensnotwendig. Die Zeit während der Corona-Krise hat aber gezeigt, dass es für die Lebensqualität der Menschen sehr wichtig ist, dass sie sich treffen und gemeinsam etwas erleben können».

«Ohrenbetäubender Lärm»

Doch die kritischen Stimmen, insbesondere auf Twitter von der SP und der Juso, ebben nicht ab. Auch der Lärm wird kritisiert.

«Die Lärmbelästigungen dauerten wenige Minuten. Wir verstehen, dass der Lärm stört», räumt Kurz vom Basel Tattoo ein, «In Anbetracht der Dauer, denken wir aber, dass die Belästigung vertretbar war. Die Bilder der Mittleren Brücke voll von Schaulustigen zeigte, dass sich eine grosse Mehrheit auch ausserhalb der Basel Tattoo Arena über den Überflug gefreut hat».





Auf Twitter wird heftig über die Patrouille Suisse am Basel Tattoo diskutiert. Twitter/BarbaraHeer1

«Viele Menschen teilen meine Meinung und empfinden keine Freude an solchen Shows – ich würde sogar behaupten, dass nur eine Minderheit darüber erfreut war. Insbesondere vor dem Hintergrund von Kriegs- und Umweltproblemen scheint dieser Auftritt völlig fehl am Platz zu sein», gibt Gölgeli zu bedenken.

Zukunft der Kampfjets ist unsicher

Die Kampfjets dürften aber auch nach dem Basel Tattoo auf nationaler Ebene weiter zu Reden geben. Verteidigungsministerin Viola Amherd wollte die F-5-Tiger letztes Jahr in Rente schicken, das Parlament zwang sie aber dazu, an den Fliegern festzuhalten. Noch in diesem Jahr dürfte Viola Amherd dem Vernehmen nach erneut beantragen, die Flieger in Rente zu schicken.