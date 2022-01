Eigenen Sohn geschüttelt – Gericht in St. Gallen verurteilt Vater

Ein Deutscher stand am Donnerstag in St. Gallen vor Gericht, weil er seinen Sohn geschüttelt haben soll.

Am Donnerstag wurde ein Fall von versuchter schwerer Körperverletzung verhandelt.

Ein 38-jähriger Deutscher, in St. Gallen wohnhaft, stand am Donnerstag vor Gericht, weil er seinen viermonatigen Sohn geschüttelt haben soll. Gemäss der Anklageschrift legte der Beschuldigte an einem Abend im Frühjahr 2021 den Säugling ins Kinderzimmer, während seine Frau mit dem Zwillingsbruder bereits schlief. Dann schaute er alleine fern.