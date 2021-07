Wettbewerb : Die Foo Fighters kommen nach Basel

Gewinne 1x2 Tickets für die Show der Foo Fighters.

Nachdem sie ihr Konzert im letzten Jahr absagen mussten, gehen die Foo Fighters nächstes Jahr wieder auf Tour. Am Dienstag, 14. Juni spielt Dave Grohl mit seiner Band im St. Jakob-Park in Basel. Im Juni 2021 spielten die Foo Fighters bereits im Madison Square Garden in New York: Das erste Konzert ohne Publikumsbeschränkungen seit Corona uns allen das Leben schwer macht.