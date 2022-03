Vertrag gekündigt : Die Formel 1 streicht Russland komplett aus dem Rennkalender

Zuerst war es nur der GP Russland in Sotschi, der nicht durchgeführt wird. Nun hat die Formel 1 den Vertrag mit Russland gekündigt.

In Russland wird es in Zukunft keine Formel-1-Rennen mehr geben.

Die Formel 1 wird künftig nicht mehr in Russland fahren. In der vergangenen Woche hatte die Königsklasse des Motorsports als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine zunächst nur den Grand Prix von Russland in Sotschi in diesem Jahr gestrichen. Die Formel 1 erklärte nun am Donnerstag, dass sie den Vertrag mit dem Veranstalter des Grossen Preises von Russland gekündigt habe. Damit werde «Russland in Zukunft kein Rennen mehr haben.»