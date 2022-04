Nach Gräueltaten – «Die Frage eines Öl- und Gasstopps wird sich auch für die Schweiz stellen»

Bundespräsident Ignazio Cassis nahm am Montagnachmittag Stellung zu den Vorwürfen, die Schweiz verurteile das Massaker in Butscha zu wenig deutlich.

Nach dem Massaker in der Stadt Butscha, einer Stadt nordwestlich von Kiew, gingen die Bilder Hunderter getöteter Zivilisten um die Welt. Dass sich das Schweizer Aussendepartement (EDA) in seiner Stellungnahme am Sonntag – im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern – sehr zurückhaltend ausdrückte, weder Putin noch Russland als Aggressor nannte und «alle Seiten» aufrief, das Völkerrecht einzuhalten, stiess einigen Politikern in Bundesbern sauer auf. Der Aggressor müsse klar adressiert werden, fordert beispielsweise Mitte-Nationalrätin Marianne Binder. «In diesem Zusammenhang von ‹allen Parteien› zu sprechen, ist für mich schwer erträglich.»