Arbon TG - «Die Frau blieb zwischen den Schranken stecken und begann zu weinen»

Am Freitagmorgen, kurz nach 10.25 Uhr, ist ein Auto zwischen Bahnschranken in Arbon TG stecken geblieben.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Ein Zug sei bereits Richtung Auto unterwegs gewesen. «Zum Glück nur langsam», so die Romanshornerin. Der Bahnübergang liegt ganz in der Nähe des Bahnhofs Arbon, rund 200 Meter entfernt, wo der Zug sowieso hätte zum Stopp kommen müssen. «Wahrscheinlich hat der Lokführer das Auto auf dem Bahnübergang gesehen», vermutet die 36-Jährige. Der Zug hielt an, die Schranken seien darauf hochgegangen und das Auto konnte weggefahren werden. «Die Frau hatte wohl einen Schock und wir alle, die die Szene mitbekommen haben, auch.» Die 36-Jährige sei jedenfalls sehr erleichtert, dass alles glimpflich ausgegangen sei. «Die Frau war zur falschen Zeit am falschen Ort zum Stillstand gekommen.» Wären die Schranken nicht gerade in dem Moment heruntergegangen, hätte sie einfach wenden können und der Morgen wäre weniger dramatisch verlaufen.