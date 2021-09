Wegen geplatzter Bremsscheibe - «Die Frau erlitt einen Kieferbruch und verlor diverse Zähne»

Horrorunfall in Flums SG am Freitagabend. E in betrunkener Lenker fuhr mit seinem Auto am Bahnhof vorbei Richtung Autobahnbrücke. Nach der Kurve beim Bahnhof knallte d er 43-jährige Fahrer mit seinem Audi in ein Geländer beim Zubinger zur Brücke . Beim Crash verlor er ein Rad. Das hinderte ihn jedoch nicht, seine Fahrt a uf den Felgen fort zusetzen, bis schliesslich auf d er Brücke d ie Bremsscheibe explodierte. Trotzdem fuhr der Lenker (43) zunächst weiter.