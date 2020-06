Basel

«Die Frau hat keinen Zusammenhang mit dem Sessel»

Die Baselbieter SP-Politikerin Miriam Locher hält eine Tramwerbung für sexistisch. Sie befürchtet, bei den Reaktionen gerät das Kernthema in Vergessenheit.

«Echt jetzt?», fragte Miriam Locher, SP-Landrätin aus dem Kanton Basel-Landschaft, kürzlich auf Twitter. Wie die «Basler Zeitung» berichtet, nervt sich Locher darüber, dass ein Tram der Baselland Transport AG (BLT) mit einer riesigen «sexistischen» Werbung rumkurvt. Ausserdem schreibt Locher in ihrem Tweet: Die Werbekampagne sei «oberpeinlich» für ein Unternehmen, das vom Kanton einen Leistungsauftrag habe.

Es wird kommentiert, «Unternehmen dürfen ihre Werbekunden frei wählen» oder «Möbel bewirbt man halt meistens in Abendgarderobe und in einem gediegenem Ambiente». Diese Aussagen würden vom eigentlichen Thema ablenken, so Locher. «Der sexistische Hintergrund der Werbung, wird verdrängt.» Und das von meist älteren Männern, wie sie sagt.