Auto zwischen Bahnschranken - «Die Frau im Auto hatte Panik»

Gegen 09.30 Uhr am Montag wurde ein Auto beim Bahnhof Sarnen zwischen den Schranken eingeklemmt.

Brenzlige Situation nahe des Bahnhofs Sarnen am Montag: Gegen 9.30 Uhr wurde dort eine Autofahrerin zwischen den Bahnschranken eingesperrt. «Er war ein ‹Verkehrspuff›, als ich vorbeigekommen bin», sagt News-Scout Claude Heini. Beim Bahnübergang hat es Seitenstrassen, die in die Kernserstrasse münden. Weiter führt dort ein Fussgängerstreifen über die Strasse. «Wenn dort viel läuft, sind die Strassen oft verstopft. Heute stand nun ein Auto auf den Gleisen, als die Schranken sich senkten», so Heini. Dies sei passiert, weil Fussgängerinnen und Fußgänger über den Streifen liefen und ein voranfahrendes Auto den übrigen Verkehr passieren liess.