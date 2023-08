Bodensee: «Die Frau ist ausser Lebensgefahr»

Das Unglück ereignete sich vor Immenstaad am Bodensee (D).

Die Polizei macht keine Angaben über eventuelle Ermittlungen in diesem Fall. Ein Pirelli-Boot-Vertreiber ist skeptisch.

Die örtliche Polizei bestätigte am Montagabend, dass die Frau ausser Lebensgefahr ist.

Am Sonntag gegen 20 Uhr ereignete sich vor Immenstaad (D) am Bodensee ein Unfall. Beim Versuch einer 62-jährigen Schweizerin, von ihrem Pirelli-Schlauchboot auf ein benachbartes Schlauchboot zu gelangen, stürzte sie und landete auf dem Flaggenstock aus Metall, der sich in ihren Brustkorb bohrte.