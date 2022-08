Needle Spiking: «Die Frauen spürten den Nadelstich und hatten Angst»

In Clubs und Bars in Frankreich häufen sich seit Anfang April mysteriöse Attacken mit Spritzen und Nadeln.

Mysteriöse Angriffe mit Spritzen oder Nadeln, sogenanntes Needle Spiking, kennt man aus dem Ausland. Jetzt sind auch in Zürich Personen Opfer derartiger Attacken geworden. Acht Personen suchten an der Street Parade Hilfe, nachdem sie mit einer Nadel gestochen worden waren, teilt Schutz und Rettung Zürich am Sonntag mit. Die mysteriösen Angriffe mit Spritzen oder Nadeln nehmen im Ausland und auch in der Schweiz zu. «Wir mussten damit rechnen, dass es auch an der Street Parade passieren wird», sagt Urs Eberle, Sprecher von Schutz und Rettung Zürich.