Häusliche Gewalt – «Die Frauenhäuser sind wirklich stark ausgelastet»

Am Montag präsentierte der Kanton Baselland seine Kriminalstatistik für das vergangene Jahr und einige Zahlen scheinen auf den ersten Blick erfreulich. So gingen Anzeigen zu häuslicher Gewalt im letzten Jahr um 17 Prozent zurück. Doch die Statistik vermittelt ein trügerisches Bild. «Die Frauenhäuser sind wirklich stark ausgelastet», relativiert Regierungsrätin und Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer. «Offenbar geht da Schutz vor Anzeige.»

So merkt auch das Frauenhaus «Beider Basel» vom gemessenen Rückgang häuslicher Gewalt nichts. Im Gegenteil: «Telefonische Anfragen haben im vergangenen Jahr massiv zugenommen», berichtet Geschäftsleiterin Bettina Bühler gegenüber 20 Minuten. Nicht jede Frau, welche häusliche Gewalt erlebe, zeige das Verbrechen an. So gehe die Gewalt an Frauen nicht zurück, nur würden die Frauen nicht gleich eine Anzeige machen. «Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein. Entweder die betroffene Frau ist für eine Anzeige noch nicht bereit oder ihr fehlt die Energie in der bereits stark belastenden Situation. Oder sie hat Angst – Angst vor der Konfrontation und der Reaktion der angezeigten Person, dass die Lage noch mehr eskaliert», erklärt Bühler weiter.