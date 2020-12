Rahel Gerussi aus Regensdorf ZH ist verzweifelt. Seit Tagen fehlt von ihren sieben Wellen- und zwei Nymphensittiche n jede Spur . «Mein Partner und ich haben vor drei Wochen ein grosse Voli e re in unsere m Schrebergarten eingerichtet. Dort lebten unsere zwölf Vögel » , erzählt Gerussi.

Besonders schlimm für das Paar: «Wir hängen sehr an den Vögeln und ziehen sie seit einem Jahr teilweise von Hand auf.» In der Zwischenzeit hat Gerussi einen Aufruf auf Facebook gestartet. «Ich hoffe so sehr, dass wir unsere Vögel bald wiederfinden. Sie sind nicht nur leichte Beute für andere Tiere, drei unserer Vögel können noch gar nicht richtig fliegen.»