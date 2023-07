Bezirksgericht Zürich : Die Freundin (29) des Drogenbarons wurde in Abwesenheit verurteilt

1 / 3 Flor Bressers (36) wurde 2022 in der Schweiz verhaftet. Seine 29-jährige Freundin wurde nun am Mittwoch vom Bezirksgericht wegen schwerer Geldwäscherei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Interpol Bild vom verhafteten Flor Bressers in der holländischen Zeitung Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) PZC Unter anderem residierte das Paar auch im Hotel Dolder Grand. Urs Jaudas/Tamedia AG

Darum gehts In einer spektakulären Aktion wurden im Februar 2022 in einer Zürcher Nobelwohnung der gefürchtete belgische Drogenbaron Flor Bressers (36) und seine Lebenspartnerin verhaftet.

Am Mittwoch ist die 29-Jährige vom Bezirksgericht Zürich wegen schwerer Geldwäscherei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

Die Holländerin war vom Prozess dispensiert – wegen Auflagen der belgischen Behörden, wo sie sich seit der Auslieferung aus der Schweiz aufhält.

Der Prozess dauerte knapp eine Stunde, dann segnete das Bezirksgericht Zürich am Mittwoch den Urteilsvorschlag der Staatsanwältin ab. Die Beschuldigte, eine 29-jährige Holländerin, war nicht am Prozess. «Sie kann aufgrund behördlicher Auflagen Belgien nicht verlassen», begründete der Vorsitzende die Absenz. Da die Frau geständig ist und den Urteilsvorschlag akzeptiert, hat das Gericht sie von der Verhandlung dispensiert.

Die Kosmetikerin sass mit ihrem Baby achteinhalb Monate in Untersuchungshaft in der Schweiz. Laut Medienberichten war sie zuerst den holländischen Behörden überstellt, dann auf Ersuchen der belgischen Behörden nach Belgien ausgeliefert worden.

Einer der meistgesuchen Drogenbosse

Flor Bressers, ihr 36-jähriger Partner und Vater des gemeinsamen Kindes, befindet sich ebenfalls in Belgien in Haft. Er gilt als einer der meistgesuchten Drogenbosse Europas, hat einen Master-Abschluss in Kriminologie und wurde nach zwei Jahren auf der Flucht im Februar 2022 zusammen mit seiner Freundin im Kanton Zürich festgenommen. Im Oktober desselben Jahres wurde er nach Belgien ausgeliefert. Der Mann war im Jahr 2020 vom Berufungsgericht Antwerpen wegen Diebstahls mit Bandengewalt, Bandenerpressung mit Waffen und rechtswidriger Freiheitsberaubung mit Morddrohungen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden – doch diese Strafe trat er nicht an. Er soll einen Kriminellen entführt und mit einem Rasiermesser traktiert haben, um ihn für den Verlust einer Ladung Drogen zu bestrafen.

Laut Medienberichten ist Flor Bressers bereits 2010 in Limburg NL angeklagt worden, weil er einem niederländischen Kriminellen mit einer Gartenschere den Finger abgeschnitten haben soll. Aus Mangel an Beweisen wurde er freigesprochen, der mutmassliche Vorfall brachte ihm jedoch seinen Spitznamen «der Fingerschneider» ein.

2,5 Millionen Franken in zwei Jahren ausgegeben

Auf der Flucht in Zürich lebte das Paar während zwei Jahren in Saus und Braus: Rund 2,5 Millionen Franken gaben die beiden aus. «Ein sehr, sehr luxuriöser Lebensstil», wie der Richter sagte, «mit Geld aus dem Drogenhandel.» In der Anklageschrift sind die Ausgaben aufgelistet. So logierte das Paar im Juni 2020 im Hotel Dolder Grand für 75’000 Franken und im Hotel Baur auf Lac gab es für eine Suite für zwei Wochen 21’000 Franken aus. Später wohnte das Paar zu Miete in Rüschlikon für knapp 220’000 Franken und zahlte 175’000 Franken für Wohnungseinrichtung.

Ab Juli 2021 lebte die Familie in Zürich-West in einer Luxuswohnung für 206’000 Franken. Sie gaben für HiFi/TV-Geräte 134’000 Franken aus, für Schmuck und Uhren 660’000 Franken und für Handtaschen 76’000 Franken. Flor Bressers liess sich Massanzüge für 31’000 Franken anfertigen, seine Freundin kaufte Kleider für 217’000 Franken. Für den Kauf eines Bootes blätterte das Paar 175’000 Franken hin und für die Gründung einer Consultingfirma über Hunderttausend Franken. Die beiden waren Weinliebhaber und erwarben 131 Spitzenweine für 400’000 Franken, was einen Durchschnittspreis von über 3000 Franken pro Flasche ausmacht.

Das Paar lebte ab 2020 weitgehend unbehelligt in der Schweiz. Dank gefälschter Dokumente, unter anderem einem Fake-Arbeitsvertrag, stellte das Migrationsamt der Familie eine Aufenthaltsbewilligung B aus.